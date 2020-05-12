التراجع يسيطر على أسعار الغذاء العالمية.. واللحوم والدواجن في المقدمة

كشفت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات عن تراجع جماعي لأغلب السلع الغذائية الاستراتيجية منذ أول العام الجاري، وحتى نهاية أبريل الماضي، وسط توقعات باستمرار التراجع على خلفية تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وقال تقرير الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية الصادر عن الغرفة، اليوم، إن أسعار السكر الأبيض المكرر انخفضت منذ مارس، من 356 دولارا إلى 331 دولار للطن، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 340.9 دولارا في أغسطس المقبل.

وبحسب التقرير، فقد تراجعت أسعار الخام بنسبة 19.9% خلال شهري مارس وأبريل مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وانخفض سعر الطن 260.3 دولارا للطن في مارس، إلى 221.5 دولار في أبريل، وسط توقعات بتسجيل 223 دولار في يوليو المقبل.

وسجلت أسعار القمح ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 20%، وبلغت قيمة الطن 200.9 دولارا في مارس، ثم 204.9 في أبريل الماضي، وتوقع التقرير انخفاضها في يوليو المقبل إلى 194.9 دولارا، بينما شهدت أسعار الذرة الصفراء تراجعا سنويا بنسبة 9.9%، وسجل سعر الطن في مارس 141 دولار، لينخفض إلى 126.8 دولار للطن في أبريل، وسط توقعات بانخفاضه إلي 125.3 دولارا.

وأظهر التقرير، تراجع أسعار الشعير بنسبة 7.5%، كما رصد زيادة في سعر الأرز "غير المقشور" بنسبة 46.3% على أساس سنوي، وسجل سعر الطن 296.8 دولارا في مارس، ثم ارتفع إلى 336 دولارا في أبريل، ومن المتوقع أن يرتفع 339.5 دولارا في يوليو المقبل، بينما ارتفع سعر الأرز "كسر 5%" بنحو 36.6% على أساس سنوي، وبلغ سعر الطن في فبراير الماضي 450 دولار، وارتفع في مارس 494 دولارا، وارتفع في أبريل 564 دولارا.

وانخفض سعر زيت الزيتون البكر الممتاز بنسبة 7.5% على أساس سنوي، حيث بلغ في 5 أبريل الماضي 2163 يورو للطن، بينما تراجع سعر الزيت البكر العادي بنسبة 11%.

وسجلت أسعار اللحوم تراجعا على أساس سنوي، بنسبة 5.3%، وسجل سعر كيلو اللحم البقري في فبراير 4.7 دولارا، وتراجع في مارس ليسجل 4.4 دولار، وهي نفس أسعار أبريل الماضي.

كما تراجعت أسعار الدواجن خلال الفترة من فبراير حتى أبريل الماضي بنسبة 39.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغ سعر طن الدواجن في فبراير 1880 دولارا، وانخفض إلى 1270 دولار في أبريل الماضي.