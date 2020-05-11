مع الموجة الحارة.. أسعار العناصر الغذائية الواجب توافرها في السحور

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنّه متوقع أن تشهد مصر موجة حارة بداية من اليوم، إذ تكون درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بـ3 درجات.

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، أنّ الموجه الحارة تستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي وبداية الأسبوع المقبل.

ولكي نتحمل الصيام خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، قال الدكتور أحمد رامي استشاري التغذية العلاجية والسمنة لـ"الوطن"، إنّ وجبة السحور يجب أن تشمل عناصر غذائية وهي الزبادي والموز والبلح.

وتستعرض "الوطن" أسعارها في الأسواق كالتالي:

سعر البلح

تراوح سعر البلح الأسواني، بين 6 حتى 36 جنيهًا باختلاف النوع، ولمعرفة سعر كل نوع اضغط هنـــــــــــــا.

سعر الموز

تراوح سعر كيلو الموز بالأسواق بين 8 و10 جنيهات.

سعر الزبادي

يتراوح سعر كوب الزبادي الصغير، بين 2 و4 جنيهات باختلاف النوع.

ويبدأ سعر كوب الزبادي الكبير، من 5 حتى 8 جنيهات.