ظهور أول إصابة بكورونا بين فريق إسعاف السويس

أعلن مرفق الإسعاف بمحافظة السويس، اليوم الثلاثاء، ظهور أول إصابة بفيروس كورونا المستجد بين العاملين بالمرفق.

وأضاف المرفق، فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن الحالة الأولى جاءت ضمن التحاليل التي ظهرت نتيجتها أمس، وعددها 22 حالة إيجابية بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه على الفور تم رصد المخالطين للمصاب، وإجراء التحليل لهم، و التأكد من سلبيتهم للفيروس.

وبحسب البيان، تم تعقيم نقطة الإسعاف التي يعمل بها المصاب، طبقًا لتعليمات وزارة الصحة، مع التأكيد على أن العمل داخل فرع الإسعاف بالسويس مستمر على قدم وساق لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار البيان إلى أنه جاري التنسيق مع وزارة الصحة لتحويل الحالة لمستشفى العزل، وكذلك استكمال الإجراءات الوقائية الاحترازية والكشف المبكر والتقصي والترصد عن خطوط سير الحالة، ومتابعة المخالطين اللصقاء لها عن طريق مديرية الصحة بالسويس وإدارتها المختصة.