وفاة شخص وإصابة آخرين في تصادم ميكروباص بتوك توك على طريق أسوان الزراعي

لقى شخص مصرعه وأصيب آخرين في حادث تصادم سيارة ميكروباص بتوك توك على طريق أسوان الزراعي.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم عن مكتب العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن أسوان، أنه تبلغ لمركز شرطة دراو من الأهالي، وقوع حادث تصادم، تسبب في سقوط متوفي ومصابين بمنطقة دار السلام بطريق أسوان الزراعي – دائرة المركز، وبناء علي تعليمات اللواء هشام فاروق مدير أمن أسوان بسرعة الانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص تابعة لإحدى الشركات اصطدمت بتوك توك يستقله شخصين رفقة السائق وحدوث تلفيات بالمركبتين، وأسفر الحادث عن وفاة أحد مستقلي التوك توك وإصابة الآخر والسائق .

وتابع البيان، "بسؤال قائد السيارة والتوك توك أيدا ما جاء بالفحص وأضاف الثاني بانحرافه تجاه السيارة نتيجة اختلال مقود القيادة بيده حال مفاداته عبور دابة "حمار" بالطريق مما تسبب في وقوع الحادث". تم تحرير محضر شرطي بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيق.