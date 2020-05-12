مصر تعيد أبناءها العالقين بالخارج.. إعاشة ورعاية صحية في العزل (فيديو)

تبنت الحكومة خطة لإعادة أبنائها العالقين في الخارج لوطنهم مرة أخرى مع توفير كافة سبل الإعاشة والرعاية الصحية لهم طوال فترة العزل الصحي، في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أزمة فيروس "كورونا" العالمية والحد من تداعياته.

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الجزء الأول من فيديو يسلط الضوء على إجراءات استقبال وفحص ونقل وإعاشة المصرين العائدين من الخارج، ومدى جاهزية المدن الجامعية لاستقبالهم لقضاء فترة العزل الصحي.

فحص شامل ودقيق لجميع المصريين العائدين من الخارج من قبل إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة

وجاء في الفيديو، أنه تم إجراء فحص شامل ودقيق لجميع المصريين العائدين من الخارج من قبل إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة، وذلك قبل نقلهم إلى أماكن العزل المخصصة لهم من قبل الدولة لقضاء فترة العزل، وذلك بهدف الاطمئنان عليهم والتأكد من سلامتهم وخلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

جاهزية المدن الجامعية لاستقبال المصريين العالقين في الخارج وتطبيقها إجراءات احترازية ووقائية

وأظهر الفيديو، جاهزية المدن الجامعية لاستقبال المصريين العالقين في الخارج وتطبيقها إجراءات احترازية ووقائية وفقاً للمعايير الطبية الدولية مع تزويدها بكافة الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية والفرق الطبية المؤهلة والمدربة على أعلى مستوى لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا، وبما يجعلها في الوقت نفسه قادرة على التعامل مع الحالات الطارئة واتخاذ ما يلزم من إجراءات استباقية على وجه السرعة.

وأعرب المصريون العائدون من الخارج عن تقديرهم البالغ للجهود التي بذلتها الدولة المصرية لإعادتهم لوطنهم مرة أخرى، موجهين الشكر للقيادة السياسية والحكومة على تلبية ندائهم، فضلاً عن حسن استقبالهم وتوفير كل أوجه الرعاية والاهتمام منذ اللحظات الأولى لاستقبالهم لقضاء فترة العزل الصحي.

وأشادوا في الوقت نفسه باهتمام المدن الجامعية بتقديم جميع الخدمات وتوفير كل احتياجاتهم ومستلزماتهم، إلى جانب مستوى نظافة الغرف والفرش والتعقيم المستمر للمباني والغرف وتجهيزها بالشكل المناسب واللائق.