شركة نستلة مصر تطلق مبادرة "مع بعض احنا قدها "

قامت شركة نستله مصر بالتعاون مع مؤسسة اهل مصر للتنمية بتنفيذ احد أنشطة مبادرة " مع بعض احنا قدها" عن طريق تقديم الدعم للفرق الطبية بمستشفيات العزل الصحي لمواجهة فيروس كورونا تحت عنوان " نستله وأهل مصر مع بعض احنا قدها"، ويتم توزيع عبوات علي الأطقم الطبية في مستشفيات العزل تحتوى على منتجات من شركة نستله مصر للتعبير عن الامتنان و الشكر للجيش الأبيض ودعم جهودهم بشكل رمزى في هذه الظروف الراهنة، وفى ظل التضحيات التى يقدمونها بجهودهم كخط الدفاع الاول لرعاية المصابين وحماية الجميع من خطر انتشار الفيروس وقيامهم بمواصلة الليل بالنهار للقيام بذلك تاركين ذويهم ومنازلهم خلال ايام شهر رمضان المبارك للقيام بواجبهم.

فى واحدة من فاعليات المبادرة وبالتعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية تقديم الشكر للاطقم الطبية بمستشفيات العزل بالقاهرة والجيزة بتوزيع مجموعة من منتجات نستله

ويتم تنفيذ الفعالية للأطقم الطبية فى مستشفيات العزل الصحي بالقاهرة والجيزة من خلال القيام بالتوزيع بواقع 5 مستشفيات يوميا حتى نهاية رمضان، لتشمل: مستشفيات حميات العباسية، الحميات بإمبابة، قصر العيني التخصصي، الدمرداش، 15 مايو بحلوان، الحسين الجامعي، باب الشعرية، الزهراء، أحمد ماهر، المطرية، الساحل، الجلاء، ومستشفيات الحجر الصحي لمؤسسة أهل مصر.

السويدى : ضرورة توحيد الجهود والمساعى لخدمة ومساعدة الجيش الأبيض فى حربه ضد كورونا

وقد تم توزيع منتجات نستله فى اليوم الاول لتنفيذ الفعالية بمشاركة د. هبة السويدى رئيس مجلس أمناء مؤسسة اهل مصر للتنمية' نهلة كمال، عضو مجلس الإدارة التنفيذي ومدير عام قطاع العلاقات المؤسسية والتسويقية بشركة نستله مصر وقالت د. هبه السويدى ان تضافر جهود المؤسسات والشركات الخاصة يساهم فى دعم الجهود المقدمة للأطباء فى عملهم لرعاية وعلاج المصابين، مؤكدة أن الأمر ليس تفاخرا بانفراد جهة بعينها بتقديم العون والمساعدة ولكن العبرة فى تكاتف الجميع من اجل تخفيف حدة الازمة وتبعاتها السلبية، مؤكدة ان مؤسسة أهل مصر تدعو جميع الموسسات والجهات التابعة للقطاع الخاص من اجل توحيد الجهود والمساعى لخدمة الوطن ومساعدة الجيش الأبيض فى حريه ضد كورونا.

نهلة كمال: مبادره " مع بعض احنا قدها" جزء من انشطة نستله للمشاركة المجتمعية فى ظل الأزمه الحاليه

وقالت نهلة كمال، ان نستله مصر حريصة على القيام بدورها المجتمعى فى ظل الظروف الراهنه من خلال العديد من الأنشطة ومنها مبادره "مع بعض احنا قدها" للمساهمه فى التخفيف من آثار الازمة؛ سواء عن طريق دعم العماله اليومية من خلال تقديم منتجات نستله من الالبان وغذاء أطفال للأسر الأشد احتياجآ، او توفير الاجهزة الطبيه ومستلزمات الوقايه للاطقم الطبية، كل ذلك يتم بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وغيرها من المؤسسات التي تعمل على مواجهة هذا الوباء، كما تم إشراك الموظفين فى المبادرة عن طريق قيامهم بالتبرع الى اى من الجهات الخيريه التى تتعامل معها الشركة وسوف تقوم نستله بالتبرع بنفس قيمة المبلغ الذى دفعه الموظف. ويأتى على رأس فعاليات المبادره تقديم التقدير والعرفان للاطقم الطبيه لدورهم النبيل فى علاج المصابين ورعايتهم وتفعيلا لدور القطاع الخاص المحورى خلال الازمة.