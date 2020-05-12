فيديو.. مجلس الوزراء يستعرض إجراءات فحص ونقل وإعاشة العائدين من الخارج

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على فيس بوك، الجزء الأول من فيديو يسلط الضوء على إجراءات استقبال وفحص ونقل وإعاشة المصرين العائدين من الخارج، ومدى جاهزية المدن الجامعية لاستقبالهم لقضاء فترة العزل الصحي.

وجاء في الفيديو، أنّه جرى إجراء فحص شامل ودقيق لجميع المصريين العائدين من الخارج من قبل إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة، قبل نقلهم إلى أماكن العزل المخصصة لهم من قبل الدولة لقضاء فترة العزل، بهدف الاطمئنان عليهم والتأكد من سلامتهم وخلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

وأظهر الفيديو، جاهزية المدن الجامعية لاستقبال المصريين العالقين في الخارج، وتطبيقها إجراءات احترازية ووقائية وفقا للمعايير الطبية الدولية، مع تزويدها بالأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية والفرق الطبية المؤهلة والمدربة على أعلى مستوى، لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا، وبما يجعلها في الوقت ذاته قادرة على التعامل مع الحالات الطارئة واتخاذ ما يلزم من إجراءات استباقية على وجه السرعة.

وأعرب المصريون العائدون من الخارج، عن تقديرهم البالغ لجهود الدولة لإعادتهم لوطنهم مرة أخرى، موجّهين الشكر للقيادة السياسية والحكومة على تلبية ندائهم، فضلا عن حسن استقبالهم وتوفير الرعاية والاهتمام منذ اللحظات الأولى لاستقبالهم لقضاء فترة العزل الصحي، مشيدين في الوقت ذاته باهتمام المدن الجامعية بتقديم الخدمات وتوفير احتياجاتهم ومستلزماتهم، إلى جانب مستوى نظافة الغرف والفرش والتعقيم المستمر للمباني والغرف وتجهيزها بالشكل المناسب واللائق.