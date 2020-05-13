أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 13-5-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:04 ص | الأربعاء 13 مايو 2020
تقدم "الوطن" استمرارا للخدمات التي تقدمها أسعار مختلف أنواع الفاكهة في الأسواق، اليوم الأربعاء 13 مايو، وجاءت أسعار الفاكهة كالتالي:
الكنتالوب
بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب 7 جنيهات.
البطيخ
وسجل سعر الكيلو ما بين 8 إلى 12 جنيها، ليكون متوسط سعر الواحدة 2.5 كيلو جرام نحو 30 جنيهًا.
الموز
بلغ سعر الموز بالأسواق 10 جنيهات للكيلوجرام.
الخوخ
تراوح سعر كيلوجرام الخوخ العريش 8 جنيهات.
التفاح
تراوح سعر التفاح البلدي بين 15 إلى 20 جنيهًا، بينما تراوح سعر التفاح الأمريكاني من 20 إلى 30 جنيها.
البرتقال
يتراوح سعر البرتقال بين 3 إلى 7 جنيهات للكيلوجرام.
الجوافة
بلغ سعر كيلوجرام الجوافة 6 جنيهات.
اليوسفي
وصل سعر كيلوجرام اليوسفي إلى 9 جنيهات.
الفراولة
تراوح سعر كيلوجرام الفراولة بين 3 إلى 7 جنيهات.