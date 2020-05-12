العلبة تصل لـ2150 جنيها.. أغلى أسعار علب كحك العيد بمحلات الحلويات

قبل 10 أيام على انتهاء شهر رمضان الكريم، وحلول عيد الفطر المبارك، والذي تتسابق فيه محلات الحلويات لعرض مجموعة متنوعة من الكحك والبسكويت والبيتي فور بأسعار متفاوتة.

"الوطن" ترصد خلال تلك السطور، أسعار أغلى علب الكحك بعدد من المحلات على النحو التالي:

أسعار علب الكحك في لابوار

- علبة درج صغير بـ800 جنيه تحتوي على: (الدور الأول: "علبة ذهبي 500 كجم، جوز وملبن - علبة ذهبي 500 كجم، كعك عجوة - علبة ذهبي 500 كجم، كعك سادة"، والدور الثاني: "2 علبة ذهبي 300 كجم بسكوت شيكولاتة - 1 علبة ذهبي 165 كجم بسكويت أبيض - 2 علبة ذهبي 400 كجم غريبة").

- علبة درج كبير بـ1200 جنيه، تحتوي على: (الدور الأول: "علبة ذهبي 600 كجم، جوز وملبن - علبة ذهبي 600 كجم، كعك عجوة – 2 علبة ذهبي ١٢٠٠كجم، كعك سادة"، والدور الثاني: "3 علبة ذهبي 550 كجم بسكوت شيكولاتة - 2 علبة ذهبي 430 كجم بسكويت أبيض - 2 علبة ذهبي 490 كجم غريبة").

- علبة مميزة بـ1700 جنيه، تحتوي علي: (2 علبة كعك سادة 900 جم - 2 علبة جوز وملبن 900 جم - 1 علبة كعك عين جمل 450 جم - 2 علبة بيتيفور لوز وفستق 840 جم - 2 علبة غريبة 400 جم - 1 علبة نوجا مشكل 350 جم - 1 كيس مكرمل لوز أو بندق 250 جم - 1 كيس بلح شيكولاتة لوز 350 جم - 1 علبة بن لابوار - برطمان مربى).

- علبة كبيرة فاخرة بـ2000 جنيه، تحتوي على: (2 علبة كعك سادة 900 جم - 2 علبة جوز و ملبن 900 جم - 1 علبة كعك عين جمل 450 جم - 2 علبة بيتيفور لوز وفستق 840 جم - 2 علبة غريبة 400 جم - 1 علبة نوجا مشكل 350 جم - 1 كيس مكرمل لوز او بندق 250 جم - 1 كيس بلح شيكولاتة لوز 350 جم - 1 علبة بن لابوار - 2 برطمان مربى – مبخرة نحاس).

أسعار علب الكحك في لوكارنفال

تبدأ علبة الكحك المشكل 8 درج بـ1400 جنيه، وتصل علبة الكحك الـ12 درج إلى 2150 جنيهًا.

أسعار علب الكحك في إكسيبشن

علبة فاخر 8 درج بـ395 جنيهًا، وعلبة أرابيسك كبير بـ475 جنيهًا، وعلبة سبيشيال بـ525 جنيهًا.

أسعار علب الكحك في العبد

كيلو مشكل وزن 4 كيلو: 500 جنيه.

كيلو مشكل صفيح: 575 جنيهًا.

كيلو مشكل وزن 5.25 كيلو: 750 جنيهًا.

كيلو مشكل وزن 6 كيلو: 950 جنيهًا.

أسعار علب الكحك في سيموندس

علبة مشكل 3 كيلو: 425 جنيهًا.

علبة مشكل مخصوص 3 كيلو: 550 جنيهًا.

علبة فواخر: 750 جنيهًا.

أسعار علب الكحك في الدمياطي

- علبة 4 كيلو بـ550 جنيهًا، تحتوي على (كحك سادة - كحك ملبن - كحك عجمية - كحك عين جمل - بيتي فور - غريبة فستق - بسكوتي عجوة - بسكويت ماكينة).

علبة فاخرة بـ600 جنيه، تحتوي على (كحك سادة - كحك ملبن - كحك عجمية - كحك عجوة - كحك عين جمل - بيتي فور - غريبة فستق - بسكويت عجوة - بسكويت العيد).