ارتفاع جديد في درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 37

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا ارتفاعا جديدا في درجات الحرارة، وأن تسود الشبورة المائية صباحا، ويكون الطقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما توقع الخبراء أن تشهد السواحل الشمالية طقسا غائما وشبورة صباحا، وطقس معتدل، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وأن يشهد شمال الصعيد طقس مشمس شديد الحرارة نهارا، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة مشمس والرياح معتدلة.

وتوقع الخبراء، أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية، وأن يكون الطقس بارد، وعلى جنوب الصعيد يكون الطقس لطيف.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء فهي كما يلي:

القاهرة 37 20

الإسكندرية 29 18

مطروح 26 16

سوهاج 39 18

قنا 39 20

الأقصر 39 21

أسوان 40 22