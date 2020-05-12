مدير "تطوير الدائري": 200 ألف مركبة تسير على الطريق يوميا

قال المهندس محمود الشيخ، مدير مشروع تطوير الطريق الدائري، إنّ الطريق الدائري أهم محور مروري في مصر، ويخدم حركة النقل في مصر عامة ومحافظات القاهرة الكبرى خاصة، موضحا أنّ الطريق طوله 106 كم بعرض 4 حارات لكل اتجاه، وجار تطوير الطريق حاليا لزيادة عدد الحارات إلى 7 أو 8 في كل اتجاه لاستيعاب زيادة الحركة.

وأضاف الشيخ خلال لقاء على شاشة التلفزيون المصري، أنّه جرى الانتهاء من تطوير جزء من الطريق الواقع من الأوتوستراد وحتى محور الفريق سعد الدين الشاذلي، بطول 26 كم، وجرى توسيعه ليتكون من 8 حارات في كل اتجاه.

وأوضح أنّه جار استكمال القطاعات المتبقية، الأول من الأوتوستراد وحتى المريوطية بطول 12 كم، مرورا بكوبري المنيب بطول 3 كم، وجار عمل كوبريين إلى جانب الكوبري القائم بهدف توسعته، والقطاع الثاني يبدأ من محور الفريق سعد الدين الشاذلي وحتى طريق (مصر - إسكندرية) الزراعي بطول 25 كم، والقطاع الثالث من محور المريوطية مرورا بطريق (مصر – إسكندرية) الصحراوي ووصلة الواحات بطول 12 كم.

وأشار إلى أنّ حجم المرور على الطريق الدائري وصل إلى 200 ألف مركبة يوميا على الطريق، وجرى إزالة تعديات وإشغالات كبيرة على الطريق، وجار إزالة المتعارض منه التطوير لإنجاز المشروع في الوقت المطلوب، وتعويض المتضررين من الإزالات.

ولفت إلى أنّ هناك 3 تقاطعات تتسبب في كثافة مرورية عالية على الطريق الدائري، وهي السلام ومؤسسة الزكاة والمرج، وجار حل المشكلة بشكل شامل لتكون تقاطعات حرة، موضحا أنّ نقطة تقاطع نفق السلام أهم نقطة مرورية في مصر، إذ تخدم القادمين من وجه بحري، وجار إقامة أماكن انتظار هناك، ليصبح بإمكان القادم من وجه بحري، ترك سيارته واستخدام القطار الكهربائي أو مترو الأنفاق عن طريق محطة عدلي منصور للدخول للقاهرة.