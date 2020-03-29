وزير النقل: الطريق الدائري سيكون 7 حارات في كل اتجاه

كشف المهندس كامل الوزير وزير النقل، تفاصيل تطوير الطريق الدائري، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث".

وأوضح الوزير أنه وعد المصريين بأن يجدوا مستوى الطريق الدائري في نفس مستوى طريق السويس مشيرًا إلى أن الطريق الدائري بعد تطويره سيكون 7 حارات في كل اتجاه وسيتم إنارته وتوسيعه.

وشدد الوزير على أن الطريق الدائري سيتم تنظيفه وأيضًا إزالة كافة المطبات الموجودة وعمل علامات إرشادية عليه مضيفًأ: "هيكون عندنا طريق دائري على مستوى عالي جدا وهنتباهى بيه جدًا".