تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس في عموم لبنان إلى 870 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية "بي سي آر" التي أجريت في مطار رفيق الحريري الدولي، والمستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان اليوم، أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 1524 فحصا للمقيمين داخل لبنان، و14 فحصا للبنانيين العائدين من الخارج في رحلات الإجلاء الجوية الاستثنائية.