تدفق السلع وبضائع الأغذية والمواد البترولية على ميناء الإسكندرية

وجه الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مسؤولي الميناء بالاهتمام بصادرات وواردات المنتجات التي تؤمن غذاء المصريين، وكذلك المواد البترولية والطبية.

وشدد "شاهين" على ضرورة تيسير وتسريع عمليات الشحن والتفريغ بالميناء على مدار الأربع والعشرين ساعة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحماية من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الربان شاهين، إن الميناء يشهد نشاطًا، حيث يستمر تدفق السلع والبضائع عبر مينائي الإسكندرية والدخيلة، واللذان يشهدان نشاطًا دون توقف، وتستمر حركة السفن والشاحنات والبضائع بهما ، حيث بلغ إجمالي السفن المتواجدة بالميناء 69 سفينة، والسفن العاملة 31 سفينة، بينما وصلت 10 سفن، وسافرت 16، وتواجد بالمخطاف الخارجي 29، وبالمخطاف الداخلي سفينة واحدة تفرغ شحنة خشب زنة 24 ألف طن متري.

وأشار إلى أن إجمالي البضائع الواردة بالميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغ 78 ألف طنًا، واجمالي البضائع الصادرة 13 ألف طنًا، بينما بلغ عدد الحاويات الصادرة 312 حاوية، والواردة 1260 حاوية.

وقال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الميناء، أن أهم السلع التي يجرى تصديرها هي الملح، واليوريا، والبطاطس، والبصل، أما أهم السلع الواردة والتي يجرى تفريغها فهي المواد البترولية والغلال.

وأوضح "الغندور"، أن إجمالي مخزون الغلال بالميناء بلغ 1.2 مليون طنًا، منها 389 ألف طن قمح، مشيرًا إلى دخول وخروج 9 آلاف شاحنة عامة من وإلى الميناء.

وأضاف أن كافة الجهات المعنية بالميناء تتبع الإجراءات الاحترازية للحماية من إنتشار فيروس كوفيد 19، كما تستمر أعمال التطهير والتعقيم للأماكن التي يتردد عليها الموظفون والعملاء.