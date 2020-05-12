إصابة اثنين من أساتذة طب الإسكندرية بكورونا وتحويلهما لعزل العجمي

أصيب اثنان من أساتذة جامعة الإسكندرية، اليوم، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، حيث تم نقلهما إلى مستشفى العجمي العام غرب الإسكندرية للحجر الصحي، وذلك بعد ثبوت إيجابية التحاليل.

والمصابان هما أستاذ أمراض الكلى بجامعة الإسكندرية، وأستاذ الأمراض النفسية والعصبية، حيث أثبتت التحاليل المعملية، إيجابية نتائج التحليل لهما، وقد تم تحويلهما إلى مستشفى العجمي النموذجي للعزل لتلقي العلاج بها.

كان الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، الاثنين، قرر تخصيص مستشفى طلبة الجامعة للعمل كمستشفى لعزل حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وذلك لاستقبال أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة الذين تثبت إصابتهم بالفيروس.

وقال "الكردي"، في القرار الذي صدر بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 2018، بشأن تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية ولائحته التنفيذية، وعلى ما عرضه الدكتور وائل نبيل، عميد كلية الطب وبعد موافقة مجلس الحامعة، أنه سيتم التنسيق مع غرفة عمليات وزارة الصحة يوميا لمتابعة جميع الحالات المحجوزة بالمستشفى.

وأوضح أنه سيتم العمل لتجهيز المستشفى لاستقبال الحالات المصابة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة داخل مستشفى الطلبة الجامعي، مطالبا جميع الجهات المختصة بتنفيذ القرار.