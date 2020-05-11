ضبط 38 ألف قفاز طبى مجهول المصدر فى الإسكندرية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1013 قضية تموينية متنوعة «خلال 24 ساعة».

حيث ضبطت الأجهزة الأمنية، خلال الحملات، المدير المسئول عن ثلاجة غير مرخصة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الخليفة (بمحافظة القاهرة) لحيازته كمية قدرها 5٫300 طن سلع غذائية عبارة عن «مفروم لحوم، دهون حيوانية» غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما تم ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول كمية قدرها 4 أطنان سكر حر، مجهول المصدر، بقصد رفع أسعارها، وضبط مالك مخزن لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة برج العرب لحجبه عن التداول 38100 قطعة قفاز، مجهولة المصدر، بقصد رفع أسعارها، وضبطت الحملات مالك شركة غير مرخصة لتعبئة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة أوسيم (بمحافظة الجيزة) لحيازته كمية قدرها 1٫950 طن سكر تموينى، قام المذكور بتفريغها وإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة كونه «سكر حر»، وكذا ضبط كميات كبيرة من العبوات الفارغة مدون عليها «سكر تموينى مُدعم».

"الداخلية" تواصل تعقيم المنشآت الشرطية ومراكز الشرطة والسجون على مستوى الجمهورية

من جهة أخرى، واصلت وزارة الداخلية عمليات التعقيم والتطهير الوقائى لجميع المنشآت الشرطية وأقسام ومراكز الشرطة والسجون على مستوى الجمهورية، وفق البرنامج الزمنى المعد، الذى يهدف إلى إجراء عملية مسح دورية تشمل جميع مرافق وزارة الداخلية، من خلال أطقم الطب الوقائى بقطاع الخدمات الطبية بالوزارة.