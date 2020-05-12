بعد سلبية آخر مسحة.. عميدة طب بنات الأزهر لـ"الوطن": لم أعد مصابة كورونا

قالت الدكتورة نيرة مفتاح، عميدة كلية طب بنات الأزهر، لـ"الوطن"، إن آخر مسحة أجريت لها أظهرت سلبية إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأُعلن سابقًا عن إصابة "مفتاح" بفيروس كورونا، جراء مخالطتها لمصابين بمستشفى الزهراء الجامعي.

وأكدت "مصباح" أنها لم تعد مصابة بفيروس كورونا بشكل تام، وأنه يجرى عمل مسحات للمرضى، وجار تعقيم المستشفى بالكامل.

من ناحية أخرى، أصدر الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بغلق مستشفى الزهراء الجامعي بصفة مؤقتة، بعد ثبوت حالات إيجابية بفيروس كورونا بمختلف الأقسام الداخلية، على أن يتم تعقيم المستشفى بالكامل واتخاذ الإجراءات الوقائية المتبعة فى هذا الشأن.