المصريون العائدون من السعودية يغادرون الحجر الصحي بالغردقة

غادر، صباح اليوم الثلاثاء، 150 من المصريين العائدين من السعودية عبر ميناء ضباء، الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بكلية التربية بالغردقة، وذلك بعد انتهاء مدة الحجر الصحي والمقررة بـ15 يومًا، عقب توقيع الكشف الطبى النهائي عليهم.

و حرص محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، على زيارة العائدين من السعودية الموجودين بالمدينة الجامعية بمدينة الغردقة، بعد انتهاء فترة الحجر الصحي، للاطمئنان عليهم والتأكد من تقديم كافة الخدمات لهم على أكمل وجه، موجهًا الشكر لهم على التزامهم بكافة الإجراءات الوقائية، ومشيرًا إلى أنه وجه بتوزيع 150 كرتونة مواد غذائية عليهم.

وأكد محافظ البحر الأحمر خلال لقاءه بالعائدين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كلفه بتسخير كافة الجهود لخدمتهم، منذ لحظة استقبالهم وتوفير إقامة مجانية لهم بالمدينة الجامعية، مع توفير وجبات الطعام لهم من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بشكل مجاني، طوال 14 يوم فترة الحجر الصحي، وحتى مغادرتهم المحافظة.

ولفت المحافظ إلى أنه قام أيضًا بالتنسيق مع وزير النقل الفريق كامل الوزير، لتوفير أتوبيسات لتوصيلهم إلى منازلهم بشكل مجاني، موجهًا الشكر لوزير النقل لسرعة استجابته، وأنه أوفى بوعده ووفر الأتوبيسات المطلوبة.

ومن ناحيتهم، وجه العائدون من السعودية الشكر للرئيس السيسي والحكومة المصرية، لجهودها الكبيرة لإعادتهم إلى أرض الوطن وتسخير كل جهودها لخدمتهم، خاصة أن الدولة قدمت لهم كافة الخدمات والإقامة بشكل مجاني، كما وجهوا الشكر لمحافظ البحر الأحمر لحرصه على استقبالهم والاطمئنان عليهم أيضًا قبل مغادرتهم المحافظة وحسن الضيافة.

ورافق المحافظ في الزيارة العميد تامر سمير السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

يذكر أن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، استقبل منذ أسبوعين 150 من المصريين العائدين من السعودية، عبر ميناء ضبا السعودي، عقب وصولهم ميناء سفاجا البحري، وذلك بتكليف من القيادة السياسية، ودخلوا الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بالغردقة.