لبنان: إغلاق البلاد بالكامل لمدة 4 أيام لمنع تفشي وباء كورونا

أصدر مجلس الوزراء اللبناني في اجتماعه المنعقد اليوم، قرارا بالإغلاق الكامل للبلاد لمدة 4 أيام متتالية، تبدأ اعتبارا من مساء غد الأربعاء وحتى صباح الإثنين المقبل، وذلك في إطار جهود احتواء وباء كورونا وتدارك انزلاق لبنان إلى مرحلة التفشي المجتمعي.

وتقرر خلال اجتماع الحكومة تكليف وزير الداخلية محمد فهمي، بإصدار بيان بالإجراءات التي ستطبق خلال مرحلة الإغلاق الكلي والاستثناءات من عملية الإغلاق.

وقال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، إن الحكومة كانت قد حققت إنجازا مهما في مواجهة تحدي وباء كورونا طيلة شهرين ونصف الشهر، ونجحت في حماية لبنان من خلال إجراءات وتدابير اتُخذت سريعا، غير أن التراخي في بعض المناطق وانعدام الإحساس بالمسئولية لدى البعض، أصبح يهدد هذا الإنجاز بالانهيار.