"خس في البيت" مبادرة لمساعدة مرضى السمنة: المتابعة مجانية

بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، واستمرار فرض حظر التجوال وغلق صالات الألعاب الرياضية، أطلق محمد عطالله، 32 عامًا، الحاصل على دكتوراة مهنية في العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية، مبادرة أون لاين تحت عنوان "خس في البيت".

تهدف المبادرة إلى مساعدة مرضى السمنة في إنقاص وزنهم وهم داخل المنزل، قائلا: "الفكرة جتلي من بداية فترة الحظر، لأن الناس بقت بتقعد في البيت وقت أطول وده هيساعد في زيادة الوزن، فقولت أعمل مبادرة وأقدر أساعدهم".

وتشمل المبادرة التي بدأت منذ شهر ونصف الشهر، فيديوهات يُقدمها "عطاالله" عبر حسابه على فيس بوك، بدأت بشكل يومي ثم أصبحت مرتين أسبوعيًا، يدعمها بالصور والفيديوهات القصيرة التي تُسهل توصيل المعلومات والنصائح إلى المتابعين، يقول: "بحاول أوصل الفكرة بأبسط الطرق عشان توصل لكل الناس، والأول بحط محتوى مكتوب وبعد كدة ببحث عن فيديوهات قصيرة وصور تدعم الكلام اللي بقوله".

موضوعات مختلفة تطرق لها "دكتور التغذية العلاجية" خلال الفيديوهات التي يُقدمها، أهمها التشخيص السليم لمرض السمنة، وأنّ ذلك التشخيص ليس معتمدا على زيادة الوزن فقط، وإنّما هناك أسباب أخرى قد تؤدي إلى السمنة، إضافة إلى أنّ مرض السمنة يضم 4 فئات مع شرحها، ليعلم كل مريض منهم نظامه الغذائي والرياضي المناسب لجسمه، وفقًا لحديثه.

يقول: "من الموضوعات اللي اتكلمت فيها هو الريجيم عن طريق تقليل السُعرات الحرارية لمريض السمنة، واللي هو مش صح أوي ومش مبني على أساس علمي سليم، وكمان موضوعات التمارين الرياضية، والأمراض اللي بتيجي لمرضى السمنة زي جرثومة المعدة".

وإضافة إلى الفيديوهات التي يعرضها "عطاالله"، يُقدم أيضًا متابعات غذائية عن طريق الإنترنت مجانيا لمتابعيه أسبوعيا، يقول: "ببعتلهم النظام الغذائي والتمارين على واتس آب أو فيس بوك، وبشوف التحاليل وبتابع الأدوية معاهم، وكل ده من خلال المبادرة"، مشيرًا إلى أنّ الإقبال على الفيديوهات يرتفع وردود فعل المتابعين إيجابية، وتظهر من خلال التعليقات.