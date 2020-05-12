"ابقوا افتكروني لو سمحتوا".. إبراهيم نصر ينعى نفسه قبل رحيله بـ9 سنوات

بعد أن أمتع ملايين المواطنين في مصر وخارجها لأعوام عديدة بمقالبه المميزة في برنامج "الكاميرا الخفية"، وترك ضحكته كعلامة خاصة من نوعها بين الجميع، رحل الفنان إبراهيم نصر، اليوم، لينهي بذلك مشوارا فنيا طويلا ترك خلاله ابتسامة حقيقة لدى محبيه.

شارك الفنان الراحل في العديد من الأعمال المميزة، من بينها فيلم "إكس لارج"، الصادر عام 2011، مع الفنان أحمد حلمي ودنيا سمير غانم، حيث قدم دور خاله "عزمي"، الذي واجه معه أزمة السمنة الشديدة، ولكنه رحل سريعا قبل أن ينهيها معه، ليرسم الحزن الشديد المختلط بالدموع في القصيدة التي نعى فيها نفسه.

ونص النعي الذي قاله أحمد حلمي بالفيلم على التالي:

زمايل عمري في الشركة

ماليش غير حبكم تركة

في آخر عمري وحداني

ومالي من الدموع بركة

زمايل عمري في الرحلة

بكل لغات الكون باي باي

أنا هنا أهو في مكان أحلى

وشايفكم بتشتروا التروماي

العمر عدى ولا لمحته

ابقوا افتكروني لو سمحتوا

اه يا أندال

أديكوا دفنتوا وروحتوا

وعن كواليس ذلك الدور، أكّد نصر، أنَّه كان حقيقيت للغاية، حيث تعال مع حلمي على أنه خاله بالفعل وزرعت بينهما مشاعر الحب والمودة، لدرجة بكائه في مشهد الحياة للمرة الأولى بالتمثيل، وفقا لقول الفنان الراحل، وهو ما ساعد على نجاح الفيلم.

وكانت أحداث "إكس لارج" الذي عرض عام 2011 تدور حول "مجدي" الشاب البدين الذي يعاني بشدة من الوحدة، فلا يوجد معه سوى خاله "عزمي" الذي تولى تربيته، وصديقاته اللاتي يفضفضن له بمشاكلهن، لكن بدانته غير الطبيعية تجعلهن لا يفكرن فيه كزوج، حتى تأتي الفرصة عندما يتواصل مع "دينا" صديقته التي كان يعرفها منذ الصغر، ويحاول التقرب إليها، لكنه يكتشف أنها أخذته كحالة في بحثها الذي تجريه في الجامعة، وهو ما يغير مجرى الأحداث.