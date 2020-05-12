بعدما صنع نجوميته خلال رمضان.. إبراهيم نصر يرحل في شهر "الكاميرا الخفية"

بعد رحلة طوريلة مع الفن، فجر اليوم الثلاثاء الفنان الكبير إبراهيم نصر عن عمر ناهز 70 عاما، ويتم الآن تشييع الجثمان من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، ثم تتجه أسرة الفنان الكبير الراحل لدفنه بمدافن الأسرة بمنطقة العباسية.

ارتبط الفنان الكوميدي إبراهيم نصر، ارتباطًا وثيقًا بشهر رمضان الكريم، حيث اعتاد خلال سنوات عديدة أن يرسم فيه الضحكة على وجوه الجماهير، من خلال ما قدمه من كوميديا في أعماله التي أثري من خلالها السينما والدراما، ليظل دائمًا "ملك القفشات" كما لقبه الجمهور.

وعندما يذكر اسم إبراهيم نصر، دائمًا ما تحضر ذكريات برنامج "الكاميرا الخفية" في الأذهان، ذلك البرنامج الذي كان مصدر البهجة والضحكة النابعة من القلب، والذي أبدع فيه "نصر" من خلال شخصية "زكية زكريا"، وفتح من بعده بابا كبيرا لبرامج "المقالب" في مصر.

والمفارقة العجيبة أن يرحل الفنان الكوميدي في الشهر ذاته الذي صنع جزءًا كبيرًا من نجوميته، من خلال "الكاميرا الخفية"، والتي كانت تلتف حولها الأسرة المصرية كبارًا وصغارا، وينتظرونها بعد أذان المغرب.

وفي حوار قديم لإحدى الصحف المصرية، بتاريخ 23 يناير 1999، سُئل إبراهيم نصر عن برنامجه الأشهر "الكاميرا الخفية"، وكيف حقق ذلك النجاح المبهر، في تلميح بأنه يستخدم كومبارس لإنجاح حلقاته، ليرد: "ليس من المعقول أن تكون الحلقات مفتعلة أو أن أستعين بكومبارس لتمثيل دور الضيف، لأن ذلك لا يحقق الأداء الطبيعي والصدق الذي كان في كل مشهد وحلقة".