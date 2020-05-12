صور.. حملة لضبط الماعز والأبقار في شوارع مرسى مطروح

أعلن اللواء وليد المعداوى رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، اليوم، عن قيام حملة مكبرة لإزالة الحيوانات المنتشرة "الماعز، والأبقار" فى الشوارع وسط مدينة مرسى مطروح وبعض المناطق المختلفة.

كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أصدر توجيهات بتكثيف حملات المواشى المتواجدة فى المناطق العامة والشوارع وإشغالات الطرق للباعة الجائلين لفرض الإنضباط غلى الشارع المطروحى بالتزامن مع الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

ونجحت حملة الوحدة المحلية لمركز ومدينة مرسى مطروح فى ضبط الحيوانات المتواجدة فى بعض الشوارع، وتحميلها إلى مجلس المدينة تمهيدا لإتذخاذ اللازم، كما تمكنت الحملة من إزالة جميع إشغالات الطرق التى تحتل الأرصفة وتعيق سير حركة المواطنين بعد إنتشار لافت للباعة الجائلين علي الأرصفة فى الشوارع التجارية وسط نرسى مطروح ، عقب التنبية عليهم أكثر من مرة مما يؤثر سلبيا على المجتمع وتساعد على زيادة التجمعات فى ظل إنتشار فيروس كورونا المستجد .

ونفذت الحملة رفع الإشغالات المخالفة للباعة الجائلين فى شارع السوق القديم من خلال الحملة المكبرة من مجلس المدينة بالإشتراك مع شرطة المرافق والإدارات المعنية بمجلس مدينة مطروح.

ومن جانبه ناشد رئيس مدينة مرسى مطروح أصحاب المحال التجارية بعدم إشغال الأرصفة والطرق والتعاون مع مجلس المدينة للحد من إنتشار الباعة الجائلين بالمدينة وأصحاب الماشية المنتشرة بعدم تركها فى الشوارع حفاظ على الشكل الحضارى الذى تتمتع به مدينة مرسى مطروح.

وأكد على إستمرار شن الحملات بشكل يومى لضبط الحيوانات المنتشرة ورفع الإشغالات وإتخاذ جميع الإجراءات القانوية ضد المخالفين.