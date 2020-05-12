لأولياء الأمور.. 7 ممنوعات عند تسليم مشروع البحث إلكترونيا وورقيا

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بعض الضوابط والممنوعات الخاصة بتسليم الأبحاث لطلاب صفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.

وترصد "الوطن" في التقرير التالي، بعض الإرشادات التي يجب على أولياء الأمور الانتباه إليها عند تسليم مشروع البحث لصفوف النقل..

محظورات وممنوعات عند تسليم البحث العلمي

يمنع على المدرسين منح الطالب بحث جاهز بحجة أنّه لم يقدم المشروع.

الامتناع عن تقديم البحث، يعني أنّ الطالب سيحصل على صفر نتيجة الترم الثاني.

ممنوع قيام المدرسة أو المدرسين بتصحيح الأبحاث.

يحظر على الطلاب تأخر التسليم بعد المدة المحددة وهي 16 مايو الحالي.

يحظر على الطلاب شراء مشروع بحثي وتقديمه للمدرسة أو رفعه على منصة إدمودو.

يجب على المدرسة استلام البحث وكتابة بيانات الطالب وليس استلامها بشكل عشوائي.

يحظر على المدارس تجميع الطلاب في يوم واحد لاستلام الأبحاث لمنع حدوث تكدس طلابي.

تسليم الأبحاث الكترونيا

يمكن للطلاب الدخول على منصة إدمودو من هنـــــا.

- يتم الضغط على أيقونة "تسجيل الدخول" في حالة وجود "أكونت" للطالب على المنصة.

- يجد الطالب في صدر الصفحة جملة بعنوان "المشروع البحثي لعام 2019- 2020"، ومكتوب تحت هذه الجملة "يتم تحميل مشروع البحث في صيغة PDF، على أن يكون الملف يحتوي على الكود التعريفي بالإضافة للسنة الدراسية.

- يضغط الطالب على كلمة "افتح".

- وبعدها يضغط على كلمة "إرفق" وتظهر 3 مقترحات.

الأولى "ملف من الحاسب".

الثانية "رابط من شبكة الإنترنت".

الثالثة "ملف من حقيبة الظهر". والتي يقصد بها رفع الملف على منصة إدمودو سابقا.

- يتم اختيار أيقونة "ملف من الحاسب" وهنا تنتقل المنصة مباشرة إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بالطالب لاختيار البحث.

بعدها يتم رفع الملف على المنصة بكل سهولة.

بعد الانتهاء ستظهر أيقونة صغيرة يكتب عليها "تسليم الواجب"، عندما تضيء باللون الأزرق، يتم الضغط عليها.

وهذا يعني انتهاء تحميل البحث على المنصة.