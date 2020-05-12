طلب إحاطة بشأن استعدادات المطارات لاستئناف الرحلات الجوية

تقدم النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير الطيران، بشأن استعدادات المطارات المصرية لاستئناف الرحلات الجوية بعد أن تم تعليقها في 19 مارس الماضي، كإجراء احترازي للحد من تفشي وباء فيروس كورونا.

وأكد إدريس، على ضرورة جاهزية المطارات بما يتفق مع الإجراءات الاحترازية التى أوصت بها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الطيران المدني الدولي، وضمن أهم تلك الإجراءات توفير مسافات كافية للتباعد الاجتماعي بين مقاعد انتظار المسافرين لرحلاتهم .

وأوضح في تصريحات صحفية اليوم أهمية استعانة المطارات بأجهزة الكشف الحرارى للاطمئنان على صحة المسافرين، إضافة للوحات الإرشادية في الصالات، مدون عليها التعليمات والتوجيهات التي ينبغي على المسافرين اتباعها، لضمان سلامتهم.

ولفت عضو لجنة السياحة إلى أهمية دراسة آليات جديدة لتخفيف التكدس بالمطارات المصرية وبخاصة أماكن الكاونترات والجوازات وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب و المصاعد الكهربائية داخل المطار، على أن يكون هناك عدة ضوابط داخل هذه الأماكن وذلك بوضع مسافة أمنة لا تقل عن مترين بين كل راكب بما يكفل الحماية الصحية.