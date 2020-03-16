عاجل.. تعليق حركة الطيران في جميع المطارات المصرية بدءا من الخميس

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هذه المرحلة تتطلب مرحلة آخرى من الإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا، وهي إجراءات وقائية لعدم انتشار المرض كما حدث ببعض الدول.

وتابع مدبولي في موتمر صحفي -منذ قليل-، قررنا تعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية اعتبارا من ظهر الخميس المقبل، وآخر طيارة سيسمح بها ظهر الخميس المقبل وذلك حتى 31 مارس، مضيفا أن القرار هدفه تقليل حركة الاختلاط المباشر من القادمين.

وأوضح أن الضيوف المتواجدين على أرض مصر سيسمح لهم بقضاء فترتهم طبقا لتوقيتاتهم، وسيصدر خلال ساعات قليلة قرارا بتخفيض عدد العاملين في أجهزة الدولة والمصالح الحكومية بما يضمن تقليل الاختلاط والحد منه.