"الوطن" تعيد نشر آخر حوار مع الراحل إبرهيم نصر: لا أتابع برامج المقالب

بعد مسيرة فنية طويلة حافلة بالأعمال المتميزة، توفي الفنان إبرهيم نصرعن عمر يناهز 69 عاما، وأعلن أشرف زكي، نقيب المهن التمثلية، خبر وفاته ظهر اليوم.

"الوطن"، تعيد نشر حوار أجريناه مع الفنان الراحل إبرهيم نصر قبل 17 يوما من وفاته، تحدث فيه عن ذكرياته مع تقديم برنامج الكامير الخفية.

أعوام طويلة تمر، وتظل شخصية زكية زكريا، التي اعتاد الفنان إبراهيم نصر تقديمها في برنامج الكامير الخفية، واحدة من أفضل برامج المقالب، والتي مازلت عالقة في أذهان مشاهديه، مع بداية رمضان كل عام، يتذكر أحد أهم برامج فترة التسعينيات.

يروي الفنان إبراهيم نصر، لـ"الوطن"، كواليس 17 عاما مع برنامجه الذي طالما ظل متواجد في أذهان المشاهدين "الكامير الخفية، واستطاع من خلالها أن يصنع أعواما طويلة من الإبداع والضحك في مصر والوطن العربي، "قبل الكامير الخفية بسنين طويلة كنت كل ما أتفرج على برنامج مقالب أقول لو جاتلي الفرصة هعمله أفضل من ده، وتمر أشهر وأشاهد برنامج آخر وأقول نفس الكلام".

دائما ما كان يلاحظ الفنان إبرهيم نصر أن البرامج الأجنبية الابتسامة فيها قائمة على مبدأ الفعل ورد الفعل، "بمعني أن الضيف ينفذ حركة معينة فتكون هناك مفاجأة تعمل على إضحاكه لكن لقيت إن طريقة الضحك ده ما تناسبناش هنا في مصر، وقررت أعمل كاميرا خفية تكون معتمدة على الموقف وتبقا أحلى من اللي بتتعمل برة".

لم يتخيل أحد النجاح الكبير للكاميرا الخفية في بدايتها

المصادفة كان لها دورها في بدء "برنامج الكامير الخفية"، ففي خلال حديث الفنان إبراهيم نصر مع محمد عبدالمنعم غالى مدير القناة الثانية بالتليفزيون المصرى في فترة التسعينات بمكتبه، طلب منه تقديم برنامج، "كان متردد في الفكرة لأن برامج الكاميرا الخفية وقتها مفيش عليها أقبال كبير، ولكنه اتصل بسهير الأتربى، رئيس التلفزيون وقتها، وافقت على الفور على الفكرة بمجرد عرضها عليها، وطلبت تسهيل وتقديم جميع الإمكانات له ليقدم الفكرة بشكل مميز".

لم يكن يتخيل "نصر"، النجاح الكبير الذي حققه برنامج "انسى الدنيا" الذي تم عرضه في أوائل التسعينات حمل نقطة البداية التي أخرج بها الفنان إبراهيم نصر فكرته إلى النور، حتى أنها كانت سببا في زيادة الإعلانات، وطلبت إدارة التلفيزون منه حينها الاستمرار وتوفير كافة الإمكانات حتى يستمر النجاح في الأعوام القادمة.

قررت إيقاف البرنامج عشان محدش يقولي كفاية كدا

"أنا اللي برسم الشخصية"، خطوات جادة اتخذها النجم الكوميدي بهدف التحضير للشخصيات النسائية التي ظهرت في الكامير الخفية "زكية زكريا"، فكان يحدد المكياج المستخدم والشعر واللبس الذي ترتديه، وظل مدة 8 سنوات ينفذ المكياج الخاص بشخصياته بنفسه دون مساعدة خارجية، "جت فترة كان لازم تواجد شخص يساعدني، فتعاقدت مع شخص ألماني اسمه جوش، وأخبروني أنهم لن يستطيعوا دفع تكاليفه وفتحملتها من راتبي، وكان بياخد ما يقرب من نصف أجري".

قرر "نصر"، إيقاف برنامج الكامير الخفية بعد أعوام طويلة من النجاح، "قدمت برنامج الكامير الخفية لمدة 17 عاما، لم أكرر فيها أي فكرة طوال مدة تقديم البرنامج، لم يخفق أي موسم طول تلك الفترة، مش هفضل منتظر لحد ما يتقالي كفاية بقى، كنت هموت أو أنتحر، لكن الحمد لله ربنا سترها وكان في توفيق كبير جدًا".

إبراهيم نصر: لا أتابع برامج المقالب.. ولا يوجد ضحك قائم على الصريخ والعنف

النجم الكوميدي الذي لا يشاهد أيًا من برامج "المقالب" التي يتم عرضها خلال شهر رمضان مؤخرًا، يرى أن نجاح مثل هذا النوع من الحلقات يعود للاجتهاد والتوفيق، إلا أن رأيه "إن مفيش ضحك أبدًا قايم على الدم، ومفيش ضحك بيتبني على الصريخ، ومفيش شخص أبدًا ممكن يكون مبسوط وهو شايف حد بيتدبح قدامه".

شائعات عديدة تتكرر كل عام عن عودة الفنان إبراهيم نصر مرة أخرى لبرامج الكامير الخفية، إلا أن الحقيقة غير ذلك، "الفترة اللي جاية أنا شغال على فكرة برنامج بعيدا عن المقالب، كل حلقة سيكون لديها موضوعها، إلا أن البرنامج سيكون متصلا في مضمونه"، حسب حديثه.