تعافي 11 حالة جديدة من مصابي كورونا بمستشفى العزل بالإسماعيلية

تعافت 11 حالة جديدة، وخرجت من مستشفى عزل أبوخليفة بالإسماعيلية ليصل إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى إلى 131 حالة حتى اليوم الثلاثاء، وتحسن 141 حالة وتوزيعهم على العناية المتوسطة استعدادا لعودتهم إلى محافظاتهم ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 272 حالة غادروا المستشفى.

وأكد الدكتور على حطب مدير مستشفى العزل بالإسماعيلية، أن عدد الحالات التى خرجت من المستشفى حتى الآن 272 حالة، وأن عدد من تم شفائهم وتعافوا تماما حتى الآن 131 حالة، وتحويل 141 حالة إلى الرعاية المتوسطة بعد تماثلهم للشفاء، بينما سجلت المستشفى 21 حالة وفاة .

ويعد مستشفى أبو خليفة أول مستشفى للطوارئ واستقبال الحوادث بمحافظات إقليم القناة وسيناء، بعد إعادة تأهيله بطاقة إجمالية قدرها 127 سريرًا، منها 37 سرير عناية مركزة مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا الطبية الحديثة، بجانب 3 غرف عمليات كبرى وغرفة عمليات طوارئ، و8 غرف إنعاش قلب وعيادات خاصة لجراحات اليوم الواحد، بالإضافة لجناح فندقي 11 غرفة، وغرف إقامة الأطباء والتمريض، وقسم خاص للمعامل والأشعة، وقاعة كبرى للمؤتمرات والمحاضرات.

وتواصل مستشفى أبو خليفة للعزل الطبي استقبال عدد كبير من حالات الإصابة، والتى تصل إلى أكثر من 60% من إجمالي المصابين بجميع المحافظات، ويتم التعامل مع الحالات المصابة بدقة وفحص أكثر من مرة، مع حجز الحالات حسب إصابتها ومنحها العلاج اللازم.