"صحة السويس": 18 إصابة جديدة بكورونا بينها 9 لمخالطين

أعلنت، اليوم، مديرية الصحة بالسويس، إصابة 18 مواطنا بالمحافظة بفيروس كورونا، وقالت المديرية إنه يتم نقل المصابين لمستشفيات العزل.

وأضافت مديرية الصحة في بيان لها، أنه تم اكتشاف 18 حالة إيجابية جديدة بالمحافظة، منهم 9 حالات مخالطة لحالات إيجابية مؤكدة سابقا، و9 حالات إيجابية جديدة ظهرت اليوم.

وأكدت مديرية الصحة، أنه جاري التنسيق مع وزارة الصحة لتحويل الحالات لمستشفيات العزل، وجاري استكمال الإجراءات الوقائية الاحترازية والتقصي والترصد ومتابعة المخالطين لتلك الحالات المكتشفة .

كما أكد مديرية الصحة على أهمية الالتزام بالإجراءات التى وضعتها الدولة للحد من انتشار الفيروس، وعدم التواجد بالأماكن المزدحمة، واتباع قواعد النظافه العامة، وتنظيف الأسطح باستمرار بالمواد المطهرة وعدم النزول من المنزل إلا للضرورة القصوى .