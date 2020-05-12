الأعلى للإعلام يلزم موقعا بإزالة أخبار غير دقيقة عن كورونا

ألزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، موقع القاهرة 24، بنشر اعتذار واضح لجامعة القاهرة، بشأن أخبار غير دقيقة تتعلق بكورونا.

كما ألزم المجلس، الموقع بنشر توضيح عن ملابسات نشر الأخبار التي تتعارض مع قرار المجلس، الذي يحظر نشر أخبار عن كورونا إلا من خلال البيانات الرسمية لوزارة الصحة.

وكانت لجنة الشكاوى برئاسة جمال شوقي عضو المجلس، تلقت شكوى من الدكتورة هالة صلاح الدين، رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، ضد ما نشر في الموقع في 28 أبريل بعنوان "إصابة المسؤول الرئيسي عن توزيع الطعام بقصر العيني بكورونا".

من ناحية أخرى، تناقش لجنة الشكاوى في اجتماعها المقبل، شكوى جديدة ضد قناة المحور، لنشر إساءات ضد أحد المستشفيات.

وتستكمل اللجنة تحقيقاتها الأحد المقبل، مع الممثل القانوني لقناة المحور، بشأن مخالفة قرار المجلس ببث برامج مؤجرة دون الحصول على موافقة مسبقة.