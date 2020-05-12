يوسف زيدان يلتقي القراء في مناقشة مفتوحة غدا

يلتقي الدكتور يوسف زيدان، غدًا، في العاشرة مساءّ، القراء، في مناقشة مفتوحة تستمر لمدة ساعة أو أكثر من خلال صفحة مكتبة "ديوان" أون لاين.

ويوسف زيدان، مفكر وروائي مصري، حصل على درجة الأستاذية في الفلسفة وتاريخ العلوم، وصدر له حتى الآن أكثر من 60 كتابًا، ونالت أعماله جوائز دولية عديدة: جائزة "عبد الحميد شومان" للعلماء العرب الشبان (الأردن)، جائزة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية (الكويت)، جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في مجال الفقه الطبي وأصول فن تحقيق المخطوطات.

ونالت روايته الأشهر "عزازيل" عدة جوائز عالمية: جائزة البوكر العربية (2009)، وجائزة أنوبي (2012)، وجائزة بانيبال (2013).أصدرت له دار الشروق عددًا من المؤلفات والأعمال الإبداعية، منها رواياته: ظل الأفعى، عزازيل، النبطي، محال، جونتنامو، نور، فردقان، وتتصدر رواياته قائمة الكتب الأعلى مبيعًا منذ صدورها، وحتى الآن.