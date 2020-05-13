حظك اليوم الأربعاء 13-5-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الجوزاء يميل في الغالب إلى عدم تقبل آراء الآخرين، ويحاول بكل الطرق أن يكون الزعيم في كل جلسة هو فيها.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يعمل لصالحك ويدفعك نحو المغامرة وتستطيع اليوم أن تحقق تطورا وربحا.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

عطارد في برجك يجعلك تبدو يقظا ومتألقا، حاضر الذهن وتتحدث ببراعة وطلاقة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة هالة صدقي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 يونيو.