روسيا: نتلقى الدعم الأمريكي لمحاربة فيروس كورونا

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن بلاده في الوقت الحالي تتلقى الدعم من الولايات المتحدة لمحاربة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال لافروف، في تصريحات أوردتها وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم، "نحن متضامنون مع الاتحاد الأوروبي، كما هو الحال مع جميع البلدان الأخرى"، مضيفا "نحن نقدم المساعدة لدول الاتحاد الأوروبي المهتمة بهذه المساعدة، ونقبل المساعدة من الدول الأجنبية، بما في ذلك استعدادنا لتلقيها من أعضاء الاتحاد الأوروبي، وكما تعلم، نقبل بالفعل المساعدات من الولايات المتحدة".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل اقتراحه بتزويد روسيا بأجهزة تنفس اصطناعي لدعم المرضى المصابين بالفيروس التاجي.

كما أعرب الرئيس الأمريكي، خلال مكالمة هاتفية، مع نظيره الروسي، عن رغبته في تقديم المساعدة إذا لزم الأمر.

وفي آخر إحصائية في روسيا حول تفشي الفيروس، أعلن مقر مكافحة انتشار عدوى الفيروس التاجي، اليوم الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في روسيا، خلال الـ24 الساعة الأخيرة، ارتفع بمقدار 10899 ليصل إلى 232243، في 83 إقليما في البلاد.