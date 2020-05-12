مجلس الهيئات القضائية يقرر عودة العمل بالمحاكم تدريجيا بعد عيد الفطر

انتهى اجتماع مجلس الهيئات القضائية برئاسة المستشار عمر مروان، وزير العدل، وأصدرت الوزارة بيانا بما جاء في الاجتماع، إذ جرى الاتفاق على عودة جلسات المحاكم عقب إجازة عيد الفطر المبارك تدريجيا، على أن يصاحبها التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وبينها تحديد عدد الحضور في قاعات المحاكم على ضوء مساحاتها، والحفاظ على مسافة الأمان بين الأشخاص، وارتداء الكمامات للكل قضاة ومحامين ومتقاضين وموظفين، فضلا عن إجراء التطهير اليومي لأماكن انعقاد الجلسات.

وأضاف بيان "العدل"، أنّه جرى الاتفاق على العمل خلال أشهر الصيف لتعويض فترة التأجيلات في نظر القضايا والحفاظ على مصالح المواطنين، وستقوم كل جهة وهيئة قضائية باستكمال منظومة ميكنة التقاضي، بالاشتراك مع وزارة الاتصالات وبمعاونة فنية من وزارة العدل.

وأشار وزير العدل في بداية اللقاء، إلى تقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي لكل الجهات والهيئات القضائية، وحرصه على توفير بيئة عمل مناسبة لهم، واهتمامه بتطوير أساليب العمل وفق أحدث التقنيات، ثم تناول اللقاء عددا من الأمور المشتركة بين هذه الجهات والهيئات.

كما وجّه رؤساء الجهات والهيئات القضائية، الشكر إلى الرئيس السيسي على اهتمامه بشؤون الجهات والهيئات القضائية، وحرصه على تطوير منظومة العمل بها.

وحضر الاجتماع، المستشارين سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعبدالله عصر رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ومحمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، وبدري عبدالفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة، وحماده الصاوي النائب العام، والدكتور أبوبكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة، وعصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية.