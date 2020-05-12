الأزهر يحيي العاملين في التمريض: مخلصون.. وأبطال المعركة

تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بخالص التحية والتقدير للعاملين في مجال التمريض حول العالم، على ما يبذلونه من جهود مضنية وتضحيات كبرى، للحفاظ على أرواح الآخرين، خاصة في الظروف العصيبة التي نعيشها، بسبب تفشي ظاهرة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد الأزهر في اليوم العالمي للتمريض، أنّ الممَرضين والممَرضات والعاملين بالقطاع الصحي، هم اليوم أبطالٌ معركةٍ لا يقوى على النزول إلى ميادينها إلا المخلصون، الذين يتصدرون الصفوف الأولى لحماية النفس البشرية، على الرغم من تعرضهم للمخاطر.

كما يؤكد الأزهر تضامنه مع الطواقم الصحية، ودعمه للدور الحيوي في مواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا المستجد، داعيا الدول والمنظمات لدعمهم لإنقاذ البشرية من مخاطر هذا الوباء.