الفائدة تحسب يوميا.. تفاصيل حساب المواطن من البريد المصري

تقدم هيئة البريد المصري، عددا من الخدمات المصرفية بمميزات خاصة، ومنها "حساب المواطن"، وهو أحد أنواع حسابات التوفير الممنوحة للأفراد، حيث يحصل العميل على فائدة على مدخراته، بالإضافة إلى الحصول على ميزة التأمين على الحياة.

ويستعرض "الوطن" أهم التفاصيل التي يجب أن تعرفها عن حساب المواطن، وفقا لما أعلنته هيئة البريد المصري، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

ما هو حساب المواطن؟

هو حساب توفير تعاوني يقدمه البريد المصري للأفراد ويمنح صاحبه ميزة التأمين على الحياة، بالإضافة إلى منحه فائدة على مدخراته في مقابل مبلغ ثابت شهري 50 جنيها، حيث يجرى إيداع مبلغ 39 جنيها في حساب المواطن، والتي سيجرى رأسملتها يوميا، وسيجىر تحويل مبلغ 11 قيمة القسط الشهري التأميني.

شروط فتح حساب المواطن

يقدم البريد المصري خدمة فتح هذا الحساب للأفراد المصريين فقط.

متاح للعملاء الحاليين أو العملاء الجدد.

الأفراد الذين يتلقون مساعدات خيرية.

لا يمكن فتح حساب المواطن للعملاء دون 18 عاما.

لا يمكن فتح حساب المواطن للعملاء أكبر من 59 عاما.

يسمح فقط بحساب واحد لكل فرد.

الحد الأدنى لفتح حساب المواطن.

50 جنيها للتنازل عن فتح ملف مجمع.

الفائدة على حساب المواطن

بالنسبة لحساب المواطن العادي يجرى احتساب فائدة الحساب الجاري الفضي يوميا.

بالنسبة لحساب المواطن الحصري، يجرى احتساب فائدة الحساب الجاري الذهبي يوميا.