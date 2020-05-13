بعد اتفاق الهيئات القضائية على استكمال الميكنة: ماذا تم حتى الآن؟

اتفق مجلس الهيئات القضائية، على عودة جلسات المحاكم عقب إجازة عيد الفطر تدريجيا، واستكمال كل جهة وهيئة قضائية منظومة ميكنة التقاضي بالاشتراك مع وزارة الاتصالات وبمعاونة فنية من وزارة العدل.

وترصد "الوطن" موقف إجراءات الميكنة وما تم فيها حتى الآن، كما يلي:

- تطوير وميكنة أعمال التقاضي في أكثر من 129 محكمة حتى الآن بواقع 103 محاكم ابتدائية وجزئية، و8 محاكم استئناف، و19 مأمورية استئناف تتبعها، ومحكمة النقض و3 محاكم اقتصادية.

- تطبيق برنامج الحفظ المميكن في المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، بما يسهم بشكل فعال في تيسير حصول المتقاضي على الخدمة المطلوبة بأقصى سرعة، كما يضمن حفظ وحماية المستندات من التلف والفقد والعبث بها.

- تطوير برنامج لمتابعة ونشر القضايا المتداولة بين المحاكم ومصلحة الخبراء، وتطبيقه في 39 مكتبًا من بين 45 مكتب خبراء بنسبة تتعدى 85% من المكاتب على مستوى الجمهورية.

- إنشاء إدارة للتحول الرقمي بهيئة النيابة الإدارية.