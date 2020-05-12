وزير النقل ومحافظ بني سويف يتفقدان سير العمل بمشروع كوبري المديرية

تفقد المهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، منذ قليل، سير الأعمال الجاري تنفيذها في مشروع إنشاء كوبري أعلى مزلقان ميدان المديرية بمدينة بني سويف العاصمة، لتوفير السيولة المرورية بالمنطقة وتأمين المرور من حركة السير والمشاة بالمنطقة، والذي تنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري، بتكلفة 90 مليون جنيه، بدون تكلفة نقل المرافق، ويبلغ طوله 540 مترا وعرض من 8 أمتار "إتجاه واحد" من حارتين.

استمع وزير النقل ومحافظ بني سويف من المهندسين القائمين على تنفيذ المشروع لعرض موجز عن الأعمال التي تم تنفيذها في مشروع الكوبري، حيث تم استلام الموقع في ديسمبر 2019، ومقرر نهوه ديسمبر 2020، حيث تم الانتهاء من عمل الخوازيق و القواعد المسلحة و الأعمدة المنفردة وأعمدة القواعد والهامات العلوية بنسبة 100%، فيما تم عمل 212 خازوق حوائط ساندة من إجمالي 254 بنسبة 82%، بينما تشهد المرحلة القادمة البدء في أعمال إنشاء الباكيات الصندوقية وباكيات البلاطات والكمرات.

وأوضح المحافظ أن المحافظة تقوم بالتزامن مع تنفيذ الأعمال بتذليل كافة المعوقات للإسراع في تنفيذ المشروع الحيوي الذي يمثل أهمية كبيرة لحل مشكلة التكدس المروري بالمنطقة، مشيرا إلى التنسيق المستمر مع شبكات المرافق لرفع ونقل المرافق التي تعترض مسار الكوبري، حيث تم التنسيق مع شركة المياه لنقل خط الانحدار وكذا وشركتي الكهرباء والاتصالات لنقل كابلات الكهرباء والفابير والنحاس التي تتعارض مع مسار الكوبري الذي يبدأ من أمام عمر أفندي مروراً بالطريق المؤدي للمزلقان ثم يعلو شريط السكة الحديد والإبراهيمية باتجاه مواز لشارع بورسعيد لينتهى أمام البنك الزراعي.

وأشارمحافظ بني سويف إلى أنه لضمان المتابعة اللحظية للموقف التنفيذي للمشروع تم انشاء جروب على الواتس آب ، والذي يضم نائب المحافظ، والسكرتير العام، وكافة الممثلين من القطاعات المعنية بالمشروع، ليتم توضيح نسب الإنجاز اليومية والمعوقات والإجراءات المنفذة لحلها من خلال تقرير فني يتم تحديثه لتلافي أية سلبيات، والالتزام بخط الزمني الذي تم الاتفاق عليه بين كافة الجهات المعنية.