صرف مساعدات للمتضررين من إغلاق المقاهي بالوادي الجديد

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، إنه جري صرف مساعدات عينية للمتضررين من قرار إغلاق المقاهي بباقي مراكز المحافظة بعد الانتهاء من الصرف بمركز الداخلة.

وأضاف المحافظ، أنه جري تيسير إجراءات صرف منحة العمالة غير المنتظمة بالبنك الزراعي وفروع البريد المصري حتى 14 مايو الجاري.

يذكر أن محافظة الوادي الجديد قررت إغلاق أكثر من 100 مقهى وكافيه على مستوى المحافظة كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا وتنفيذا لقرارات رئيس الوزراء.

كما وجه المحافظ الشكر لأصحاب المقاهي على سرعة الاستجابة وتنفيذ قرار الغلق في إطار المسئولية في التصدي للفيروس القاتل، مشيرا إلى أنه سيتم تعويض أصحاب المقاهي والعاملين بها.