نقيب المحامين لـ الوطن: لقائي بوزير المالية كان ناجحا واستجاب لمطالبنا

قال رجائي عطية نقيب المحامين، إن لقائه مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم، بشأن أزمة انتهاء بروتوكول القيمة المضافة الموقع مع النقابة، كان لقاء ناجحا، وجاء بنتائج مبشرة للمحامين.

وأضاف عطية، في تصريحات خاصة لـ" الوطن"، أن وزير المالية استجاب لكل الطلبات المقدمة من قبل نقابة المحامين بشأن القيمة المضافة، موضحا أنه سيصدر بيانا تفصليا لكل ما تم خلال اللقاء.

وأعلن عطية أنه أجرى اتصالا بالدكتور محمد معيط وزير المالية، منذ عدة أيام لتمديد البروتوكول الخاص بضريبة القيمة المضافة، بعد أن أصدر الأخير تعليماته بعدم تجديد البروتوكول، بعد أن أعتقد بأن النقابة غير ملتزمة به ولا ترغب فيه.

وأوضح أن وزارة المالية أرسلت له صورة أخرى من البروتوكول، وثابت فيه أن البروتوكول مبرم في 16-9-2018، وينتهي في 16-9-2019، أي قبل إجراء انتخابات النقابة العامة بستة أشهر، مشيرا إلى أن ما درجت عليه أجهزة الوزارة من بعد انتهائه هو من باب التسامح.