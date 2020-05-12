627 وفاة و3403 إصابات جديدة بفيروس كورونا ببريطانيا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 32.692 حالة بعد تسجيل 627 حالة وفاة جديدة وهي حصيلة تقارب ثلاثة أضعاف مقارنة بالأمس.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي انها أحصت 3403 إصابة جديدة بالعدوى الأمر الذي رفع إجمالي الإصابات إلى 226463 حالة، مضيفة أنها أجرت حتى صباح اليوم أكثر من مليوني كشف لأشخاص يشتبه بإصابتهم بالفيروس.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الأول، الإبقاء على الحظر الشامل في البلاد لمنع انتشار الوباء، مشيرا إلى إمكانية إعادة فتح بعض المحلات وربما السماح للمدارس الابتدائية ورياض الأطفال بفتح أبوابها في الأول من يونيو المقبل.

يذكر أن وزارة الصحة البريطانية سجلت، أمس الإثنين، 210 حالات وفاة بفيروس كورونا.