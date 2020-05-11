بريطانيا تسجل 210 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت بريطانيا، اليوم، 210 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 32 ألفا و65 حالة.

وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في المملكة المتحدة، في تغريدة على صفحتها الرسمية على "تويتر"، إنه اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا من يوم 11 مايو، بلغ عدد الاختبارات مليون و921 ألفا و771، بعد إجراء 100 ألف و490 اختبارا في 10 مايو، وفقا لما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية على موقعها الإلكتروني.

وأضافت أن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 223 ألفا و60 حالة، من بين مليون و400 ألف و107 أشخاص خضعوا للاختبار. ومن بين الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، توفي 32 ألفا و65 شخصا، بحسب الوزارة.