نقابتا الصيادلة والأطباء تنعيان صيدلي الغربية المتوفى بكورونا

نعت النقابة العامة للصيادلة بخالص الحزن والاسى وفاة الصيدلى دكتور مدحت ريشة، إثر إصابته بفيروس كورونا، وتقدمت النقابة بخالص العزاء لأسرة الصيدلى، داعين الله عز وجل بالشفاء العاجل لزوجته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، ويسكن الفقيد فسيح جناته.

وأكدت النقابة أن الصيادلة يبذلون كافة الجهود ويتصدرون الصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا كل فى نطاق عمله، مؤكدة دعمها لهم ومساندتهم فى تأدية دورهم الوطنى فى تقديم الخدمة الصحية لكل المواطنين.

كما نعت نقابة الأطباء بمزيد من الحزن والأسى الزميل الصيدلي الشهيد مدحت ريشة، الذي توفي داخل الحجر الصحى بمستشفى كفر الزيات، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.