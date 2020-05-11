"الصيادلة" تطالب "الأطباء" بالاعتذار: نرفض التجاوز في حقنا

قال الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة، إن مجلس نقابة صيادلة القاهرة أعلن رفضه التجاوزات التي صدرت من الأطباء وتهكمهم على الصيادلة، من ناحية الاستعانة بهم في سد العجز الموجود في أعداد الأطباء.

وأضاف الشيخ، لـ"الوطن": "وجدنا حالة من التراشق والتطاول على الصيادلة والتقليل من شأنهم، وأنّهم لا يصلحوا أن يكونوا أطباء، إلا أننا كمجلس نقابة تجاوزنا ذلك حتى لا نحدث أزمة، كما أنّه لم يصدر من مسؤول رسمي بالنقابة".

وتابع: "فوجئنا بالأمين العام لنقابة الأطباء، يخرج بتصريحات تقلل من شأن الصيادلة، وأنّهم لا يصلحون إلا للأعمال الإدارية، فكان لابد أن تكون هناك وقفة ضد التجاوز، لاسيما وأننا كصيادلة نعتز بمهنتنا ونفتخر بها، وفي الأصل نحن فريق متكامل وكل منا يؤدي دوره، ولا يجوز أن ننقسم أو يقلل أحد من شأن الآخر".

وأكد الشيخ، أنّه سيخاطب نقابة الأطباء، للفت نظرهم بشأن التصريحات المسيئة، ومطالبتها بعدم تكرار الأمر مرة أخرى والاعتذار عنه".