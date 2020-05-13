حظك اليوم الأربعاء 13-5-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن أنثى برج الجدي الانضباط والقدرة على التحكم بالنفس، تحب الوصول إلى مراتب عالية خاصة فيما يتعلق بالعمل، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني قد يصيبك بالتشوش وعليك أن تعتني بحساباتك وبمراجعة خطواتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

لا تتسرع اليوم في ردود أفعالك وكن لبقا حفاظا على علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان محمد الشرنوبي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يناير.