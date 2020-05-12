خالد الجندي: الوعود تخدير موضعي للمعصية

قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن الوعد هو بداية دخول أي إنسان في المعصية، كما فعل إبليس مع سيدنا آدم وحواء في الجنة: "أول ما تلاقي وعد انتظر إبليس، وهو نوع من أنواع التخدير الموضعي للمعصية".

وأضاف "الجندي"، خلال استضافته ببرنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع على فضائية "DMC"، أن النافلة هي ما زادت على الفريضة، وتقال دائما على الغنائم والمكاسب التي لم تكن منتظرة من المعركة، موضحا أن كل فريضة لها نافلة مثل صيام يومي الاثنين والخميس هو نافلة صيام رمضان، والصدقة نافلة الزكاة، والعمرة نافلة الحج.

وأكد أنه لا يجوز رفع الصوت بالصلاة أو تلاوة القرآن أو الدعاء حتى لا يسب الكفار والمشركين الله والقرآن، وهو ما أمر الله به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من قبل.