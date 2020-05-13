حظك اليوم الأربعاء 13-5-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

يعشق مولود برج الدلو السفر لأنه يحب التغيير والتجارب الجديدة، ميزته الرئيسية هي قدرته الفكرية العميقة،كما يتصف مواليد هذا البرج بالعصبية الشديدة وأعصابهم مشدودة في غالب الأحيان، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

عطارد في وضع داعم ويمدك باليقظة الذهنية وقد تحقق ربحا من خلال ذلك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في برجك ما يجعلك تتحدث بثقة وتكسب الإعجاب وتتألق بكل السحر وتجذب إليك الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المذيع أحمد يونس، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.