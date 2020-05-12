محافظ دمياط تصدر قرارا باقتصار دخول رأس البر على قاطنيها

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تفعيل اقتصار دخول مدينة رأس البر على قاطنيها من أبناء محافظة دمياط اعتبارًا من غد الأربعاء، وتكثيف الدوريات على البوابات والشواطئ التي سيستمر العمل على غلقها، بالتعاون بين مديرية الأمن والوحدة المحلية، إضافة إلى غلق شارع النيل بالكامل والمحاور المؤدية إليه بدءًا من وقفة عيد الفطر المبارك.

وشددت عوض على أهمية تكاتف الجهود، خلال الفترة المقبلة؛ لمنع حدوث أي تجمعات والعمل على مجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن المحافظة نجحت في تطبيق تلك القرارات بأعياد الربيع وشم النسيم؛ لاحتواء تلك الأزمة.