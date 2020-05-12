مفتي الجمهورية: صيام المرأة الحائض أو النفساء حرام

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن المرأة لها طبيعة خلقها الله سبحانه عليها، وجعل هذه الطبيعة سببًا للتخفيف عنها.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق مقدم برنامج "نور النبي"، الذي يعرض على قناة "صدى البلد": "لذلك عندما يقوم بهذا العذر القهري الذي كتبه الله على بنات آدم، تمتنع عن الصوم، ويحرم عليها، ولا يجوز لها أن تصوم في الفترة التي تعرف بالدورة أو العادة الشهرية، عندما تكون حائضَا أو ولدت مولودًا وهي في مدة النفاس".

وتابع، أنه لا يجوز للمرأة الحائض أو النفساء أن تصلي في هذه المدة، موضحًا أنها يجب عليها قضاء الصوم، ولكنها لا تكون ملزمة بقضاء الصلاة، موضحًا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت لا تقضي العذر إلا في آخر أيام شعبان، لأنها كانت مشغولة بالنبي ومهمومة بالنفقات والصدقات، وكانت فقيهة أيضًا وتعمل على بيان الأحكام ورواية الحديث.