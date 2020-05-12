هيثم شاكر يحاول الانتحار في الحلقة 19 من حب عمري

بدأت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل حب عمري، بذهاب سارة (سهر الصايغ) وشقيقتها مريم (هاجر الشرنوبي) ووالدتها فاطمة (حنان سليمان) إلى فيلا ياسر (محمد عادل) من أجل تقديم الشبكة إليها وإعلان الخطبة رسميا بعد قراءة الفاتحة في منزل سارة.

ملخص الحلقة التاسعة عشر من مسلسل حب عمري

ويشاهدها عيسى (هيثم شاكر) وهي تركب السيارة ويدرك أنها قررت أن الابتعاد عنه من أجل نفوذ وأموال ياسر، ليحاول الانتحار بقطع شرايينه.

وتعلم فاطمة بما حدث بعدما اتصل بها عم منصور (سامح الصريطي) والد عيسى، لتخبر ياسر بأن عيسى أنقذه من قبل وتبرع له بدمه بعدما أطلق عليه نعيم النار، وحان الوقت لرد الجميل.

فيما تعرض مها الغزالي (أماني كمال) على عيسى أن يعمل مديرا بالفندق الذي تمتلكه في العين السخنة، وسيكون لديه كل الصلاحيات والمميزات التي يريدها كما سيمكنه الابتعاد عن التفكير في سارة ونسيانها.

وتفكر داليا (ديانا هشام) شقيقة مها في عرض الزواج من وسيم بعدما طلق زوجته مريم، وتقنعها مها بأن تقبل العرض لأنه الأنسب لها وسيحميها.

ويتم عقد قران وسيم على داليا في شقته ويكون الشهود هم عم منصور وعيسى وبحضور مها.

مسلسل حب عمري

المسلسل قصة وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج عبدالعزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر، منة فضالي، حمادة بركات، حنان سليمان، سهر الصايغ، وسامح الصريطي، ويدور حول قصة حب تجمع شابا وفتاة لكنها تمر بالكثير من العراقيل والمصاعب.

موعد عرض مسلسل حب عمري

يعرض المسلسل على قناة "روتانا دراما"، يوميا في الساعة الخامسة مساء.